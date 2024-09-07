Босс «Макларена» Зак Браун снова «проехался» по «Ред Булл»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун в очередной раз высказал критичное мнение о положении дел в стане их главного соперника – «Ред Булл».

«Я не знаю, что там у них происходит. Возьмём Эдриана Ньюи… Я уверен, они были бы рады, если бы он прямо сейчас сидел за столом в конференц-зале и обсуждал, как улучшить машину.

Джонатан Уитли всё ещё с ними, но он уйдёт в «Ауди». Ранее к нам перешёл Роб Маршалл.

Вот имеем трёх самых больших специалистов, которые вносили огромный вклад в успех «Ред Булл». Это не может не быть потерей для них.

У всех нас бывают неудачные пит-стопы или типа того, но, похоже, ситуация стала немного более нестабильной, чем было ранее», — приводит слова Брауна Sky Sports F1.

Ранее Зак Браун заявил, что «Макларен» не заинтересован в подписании Эдриана Ньюи.