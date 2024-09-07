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BBC сообщило, на сколько лет Ньюи заключил контракт с «Астон Мартин»

BBC сообщило, на сколько лет Ньюи заключил контракт с «Астон Мартин»
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Британское издание BBC Sport со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что Эдриан Ньюи заключил с «Астон Мартин» долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет и предполагающий зарплату до $ 40 млн в год, включая бонусы и премии.

Сообщается, что о сделке будет объявлено во вторник на пресс-конференции, организованной «Астон Мартин» на своей базе в Сильверстоуне.

Напомним, Ньюи договорился о досрочном расторжении контракта с «Ред Булл» в апреле. Он уже не работает над нынешним и будущим болидами австрийской команды. По условиям соглашения с «Ред Булл», Ньюи приступит к работе в новой команде в начале марта.

BBC связалось с менеджером 65-летнего специалиста Эдди Джорданом, но он отказался прокомментировать ситуацию.

Ньюи заслужил репутацию величайшего конструктора Формулы-1, сконструировав машины, на которых было выиграно 12 титулов в личном зачёте и 13 Кубков конструкторов.

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