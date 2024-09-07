«Феррари» провела шинные тесты во Фьорано, «Ред Булл» и «Мерседес» работали в Монце

После победы на Гран-при Италии «Феррари» отправилась во Фьорано, где их резервист и будущий пилот «Хааса» Оливер Берман тестировал шины на болиде SF-24. В это время «Ред Булл», «РБ» и «Мерседес» тестировали шины в Монце. Подробности тестов сообщает итальянское издание F1 Technical.

Берман работал на испытательном треке «Феррари» в среду. Он тестировал новые варианты дождевых и промежуточных шин «Пирелли». При этом использовалась система искусственного орошения трассы. Британский гонщик сначала проехал несколько кругов на сликах, после чего сосредоточился на спланированной инженерами «Пирелли» программе. В общей сложности он проехал 167 кругов по короткой трассе Фьорано.

«Пирелли» также работала и в Монце, проведя там двухдневные тесты. Во вторник «Мерседес» и «Ред Булл» тестировали прототипы сликов для следующего года. Во второй день заездов работала команда «РБ». За руль VCARB01 сел резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон, но его программу немного испортил прошедший накануне ночью дождь. Новозеландец сперва использовал промежуточные шины, прежде чем перейти на слики 2025 года. Лоусон не смог завершить программу из-за технической проблемы, которая возникла в начале дня. К тому времени он проехал 76 кругов, а его лучшее время составило 1.22,530.

«Пирелли» продолжит испытания новых шин 17 и 18 сентября в Барселоне. Там впервые будут протестированы шины для 2026 года. Напомним, с 2026 года в Формуле-1 будет действовать новый регламент, в результате чего машины Формулы-1 претерпят фундаментальные изменения.