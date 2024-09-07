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Мартин выиграл спринт Гран-при Сан-Марино 2024 MotoGP. Баньяя — второй, Морбиделли — третий

Мартин выиграл спринт MotoGP в Сан-Марино, Баньяя — 2-й, Морбиделли – 3-й
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В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась спринтерская гонка 15-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Хорхе Мартин, выступающий на байке «Дукати». Второе место занял действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Третьим финишировал итальянец Франко Морбиделли.

Новость дополняется

MotoGP 2024. Этап 15, Мизано-Адриатико, Италия
Гран-при Сан-Марино. Спринт
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
19:56.502
2
Франческо Баньяя
Ducati
+1.495
3
Франко Морбиделли
Ducati
+1.832
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