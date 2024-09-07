Мартин выиграл спринт MotoGP в Сан-Марино, Баньяя — 2-й, Морбиделли – 3-й

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась спринтерская гонка 15-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Хорхе Мартин, выступающий на байке «Дукати». Второе место занял действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Третьим финишировал итальянец Франко Морбиделли.

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