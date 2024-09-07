В Alpine опубликовали тизер своего второго электромобиля

Компания Alpine опубликовала тизер фастбека A390_β — второго электромобиля в своей линейке. Официальная презентация новинки назначена на 11 октября. Позднее электромобиль будет выставлен на Парижском автосалоне, а в серийное производство он поступит в 2025 году.

Тизер Alpine A390_β Фото: Alpine

Ожидается, что автомобиль будет представлять собой спортивный кроссовер, построенный на платформе CMF-EV, на базе которой также созданы Renault Megane E-Tech Electric и Scenic E-Tech, а также Nissan Ariya.

Отметим, что это уже второй электромобиль в линейке Alpine — ранее марка представила хот-хэтч A290. Кроме того, на Парижском автосалоне ожидается публичный дебют водородного гиперкара Alpine Alpenglow.

Парижский автосалон пройдёт с 14 по 20 октября.