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Хаккинен: на месте «Макларена» немедленно отдал бы предпочтение Норрису

Хаккинен: на месте «Макларена» немедленно отдал бы предпочтение Норрису
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Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о нежелании «Макларена» отдавать приоритет одному из своих пилотов, из-за чего, по мнению многих, британский коллектив лишает себя шансов на титул.

«Вопрос сложный, здесь много аспектов. Но если обратить внимание исключительно на цифры, то станет понятно, что всё должно делаться для быстрейшего гонщика, другой же делает то, что ему говорят.

Расклады поменялись. Отдал бы я предпочтение Норрису? Я бы принял такое решение немедленно. Это имеет смысл сейчас. Да, это необычная практика для «Макларена», но команда должна прийти к решению», — приводит слова Хаккинена издание Ilta SAnomat.

Ранее Хаккинен обвинил Переса в проблемах «Ред Булл».

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