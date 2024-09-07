Чивчян стал победителем квалификации шестого этапа RDS GP в Красноярске

На трассе «Красное Кольцо» в Красноярске завершилась квалификации шестого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Борьба в Красноярске развернулась невероятно острая — в неофициальный «клуб 90+» по итогам квалификации вошли 18 пилотов из 29 заявленных на этап, а путёвку в стадию парных заездов ТОП-32 смогли обеспечить себе все спортсмены. Другое дело, что плотность результатов оказалась такой, что неплохого проезда на 90,5 балла на «Красном Кольце» хватило только для позиции в конце второго десятка. Лидеры сессии отметились сверхплотностью проездов. Первым заявку на победу в квалификации сделал Максим Гроссман — пилот TimeUp проехал на 99 баллов и до последних минут сессии держался во главе турнирной таблицы.

Ситуация изменилась, когда чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев проехал на 99 баллов, что в сочетании со второй попыткой на 95,5 балла позволило лидеру «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» опередить Гроссмана. Но вскоре в квалификации появился новый лидер.

Георгий Чивчян, проехав первую попытку на 96 баллов, во второй смог собраться и выдать проезд на 99 баллов — лидеру Takayama Forward Auto хватило этого для победы в сессии. Таким образом, Гоча одержал первую в сезоне RDS GP 2024 победу в квалификации, которая стала и первым квалификационным успехом для его нового спорткара Forward Racing RZ34-001, построенного на базе Nissan Z.

В ТОП-32 трио лидеров квалификации обеспечило себе выход в воскресные дуэли через одиночный проезд без соперника bye run, а остальным участникам предстояло побороться за путёвки в следующую стадию уикенда. Особое внимание было приковано к лидерам личного зачёта, ведущим сражение за чемпионство. Артём Шабанов взял верх над Владиславом Ерофеевым, а Дамир Идиятулин смог победить Евгения Иванчея, участвующего на этапе по уайлд-кард. Так что в ТОП-16 вышли оба лидера турнирной таблицы сезона, причём оба расположились в левой сетке заездов, так что они могут встретиться уже в ТОП-8. Если это произойдёт, то от того, кто победит в этой дуэли, будет зависеть судьба чемпионства. Если Артёму Шабанову достаточно выйти в полуфинал, чтобы стать сильнейшим пилотом RDS GP сезона-2024, то Дамиру Идиятулину надо не просто проходить соперника, но и выигрывать парные заезды.

Самой драматичной дуэлью в субботу стало противостояние Никиты Шикова (Carville Racing) и Владислава Попова — юниор из «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» вынес Шикова на постановке в первом же заезде. Никита отправился в стадию ТОП-16 через bye run из-за схода соперника после аварии. Сергей Сак (АВТОБАН AIMOL) взял верх над Леонидом Шнайдером (TimeUp) в контактной борьбе, а битва Григориев — Гусева из LUKOIL Racing Drift Team и Бурлуцкого из Carville Racing — потребовала нескольких OMT-заездов.

В итоге в полном составе в ТОП-16 смогли пробиться только две команды: Fresh Racing, представленная Дамиром Идиятулиным, Евгением Лосевым и Денисом Мигалём, и выступающая второй этап подряд в усечённом составе Takayama Forward Auto в лице Георгия Чивчяна и Романа Тиводара.

RDS GP 2024. 6-й этап. «Красное Кольцо». ТОП-16:

Георгий Чивчян — Григорий Гусев

Антон Клямко — Евгений Лосев

Андрей Астапов — Артём Шабанов

Дамир Идиятулин — Никита Шиков

Аркадий Цареградцев — Сергей Сак

Максим Гроссман — Денис Мигаль

Сергей Кузнецов — Антон Козлов

Борьба за призовые места шестого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 продолжится на ГТК «Красное Кольцо» завтра, 8 сентября. Парные заезды ТОП-16 определят пилотов, из которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала — не исключено, что уже в ТОП-8 станет досрочно известно имя нового чемпиона RDS GP в личном зачёте.