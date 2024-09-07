Ginetta представила свой самый экстремальный и дорогой суперкар. Он называется Akula

Компания Ginetta представила супекар Akula — свой самый дорогой и экстремальный автомобиль. Машина основана на одноимённом концепте, который впервые был показан в 2019 году. Ginetta Akula будет выпущена тиражом в 20 экземпляров, стоимость машины — £ 275 тыс. (около € 325 тыс.).

Ginetta Akula Фото: Ginetta

Ginetta Akula оснащён атмосферным 6,4-литровым двигателем V8 мощностью 600 лошадиных сил. При массе в 1190 килограммов автомобиль достигает 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость, как сообщают создатели, превышает 290 км/ч.

Ginetta Akula Фото: Ginetta

Аэродинамика автомобиля создана на основе данных, полученных при работе с прототипом Ginetta G60-LT-P1, который в составе Team LNT участвовал в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC и вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в 2019 году. Тогда экипаж россиянина Егора Оруджева и британцев Чарли Робертсона и Бена Хенли занял четвёртое место в абсолютном зачёте.

Ginetta Akula Фото: Ginetta

Кроме того, в Ginetta подчёркивают, что за счёт использования среднемоторной компоновки инженерам удалось добиться идеального распределения веса 50:50. Благодаря этому, добавляют создатели, Ginetta Akula обладает оптимальным балансом при прохождении поворота.