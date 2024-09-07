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Бинотто ответил, почему «Ауди» была его единственным вариантом возвращения в Ф-1

Бинотто ответил, почему «Ауди» была его единственным вариантом возвращения в Ф-1
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Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто высказался о своём назначении операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди».

«Возвращение — это здорово для меня. Я рад новому вызову. Вся моя жизнь была связана с «Феррари», 28 лет, и это большой срок. Я начинал там как выпускник ВУЗа, но теперь это в прошлом. Я возвращаюсь в паддок в новой футболке.

После «Феррари» я решил, что приму только настоящий вызов. По правде говоря, «Ауди» была единственной командой, к которой я хотел присоединиться, из-за вызова, из-за амбиций, «Ауди» впервые входит в Ф-1», — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.

Ранее Биннотто назвал двух потенциальных кандидатов на место боевого пилота в «Ауди».

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