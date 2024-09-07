Росберг назвал причину, по которой Вольф может столкнуть Расселла и Антонелли

Чемпион мира немец Нико Росберг считает, что пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл может лишиться места в команде после 2025 года.

«Джордж Расселл не находится в безопасности, это точно, поскольку Тото всё ещё хочет заполучить Макса [Ферстаппена] и он попробует сделать это снова до 2026 года, он не знает, что такое сдаваться.

Если Макс станет свободным агентом, а я считаю, что это возможно, то в следующем году начнётся перестрелка между Джорджем и Кими [Антонелли]. И это большое давление на Джорджа, ему есть что терять, в следующем году. И он должен быть впереди, Кими 18 лет, и он новичок», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Ранее Нико Росберг оценил перспективы «Ред Булл» в следующих двух гонках.