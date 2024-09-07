«На третий день не знаешь, что делать». Бинотто рассказал, как пережил уход из «Феррари»

Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто рассказал, как справился со своим уходом из команды после 28 лет работы.

«18 месяцев были очень долгими и очень трудными. Особенно первые дни, недели, первые месяцы… Вы привыкаете много работать, вы знаете, в какое время начинаете утро и когда завершаете вечер.

Работа – ваша жизнь. Нелегко резко остановиться. В первый день вы можете покосить траву, во второй — сходить за покупками, а на третий вы не знаете, что делать. Нужно как-то оставлять свою жизнь загруженной.

Я увлекаюсь вином, так что я мог хотя бы заняться этим и больше времени проводить с семьёй. Делать то, что я не мог делать раньше, поскольку был занят Формулой-1», — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.