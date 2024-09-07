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«На третий день не знаешь, что делать». Бинотто рассказал, как пережил уход из «Феррари»

«На третий день не знаешь, что делать». Бинотто рассказал, как пережил уход из «Феррари»
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Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто рассказал, как справился со своим уходом из команды после 28 лет работы.

«18 месяцев были очень долгими и очень трудными. Особенно первые дни, недели, первые месяцы… Вы привыкаете много работать, вы знаете, в какое время начинаете утро и когда завершаете вечер.

Работа – ваша жизнь. Нелегко резко остановиться. В первый день вы можете покосить траву, во второй — сходить за покупками, а на третий вы не знаете, что делать. Нужно как-то оставлять свою жизнь загруженной.

Я увлекаюсь вином, так что я мог хотя бы заняться этим и больше времени проводить с семьёй. Делать то, что я не мог делать раньше, поскольку был занят Формулой-1», — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.

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