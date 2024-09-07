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Габриэл Бортолето провёл первые тесты за «Макларен» в Ф-1

Габриэл Бортолето провёл первые тесты за «Макларен» в Ф-1
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Юниор «Макларена» бразилец Габриэл Бортолето провёл свои первые тесты за рулём болида MCL36 Формулы-1, прошедшие в минувшую пятницу на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге (Австрия).

«Я очень рад завершить здесь свой первый тестовый день. Это особенный момент для меня. С раннего детства я мечтал оказаться за рулём одной из этих машин и проехать много кругов, что и произошло сегодня.

Это отличается от всего, чем я управлял, нереальное чувство. Невероятно счастлив, спасибо «Макларену» за осуществление мечты, надеюсь, скоро у меня появится ещё одна возможность», — приводит слова Бортолето Formula Scout.

Габриэлу Бортолето 19 лет. Нынешний сезон бразилец проводит в Формуле-2 и выступает за команду «Инвикта Рэйсинг». В настоящий момент, после 11 этапов, Бортолето занимает второе место в личном зачёте.

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