Гюнтер Штайнер оценил перспективы Бинотто в «Ауди»

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о назначении экс-руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора «Кик-Заубера», который, начиная с 2026 года, будет выступать под брендом «Ауди».

«Я давно его знаю. У него впереди большая работа, и это нормально для новичка, но он готов к вызову. Он хотел получить велосипед, и теперь ему нужно крутить педали. Всё в руках Маттиа. У него за плечами 28 лет работы в «Феррари». Он понимает все структуры и процессы в большой команде. Задача – внедрить это в «Ауди», и я уверен, что он тот, кто на это способен», — приводит слова Штайнера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября 2022 года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр.