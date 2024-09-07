Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер оценил перспективы Бинотто в «Ауди»

Гюнтер Штайнер оценил перспективы Бинотто в «Ауди»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о назначении экс-руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора «Кик-Заубера», который, начиная с 2026 года, будет выступать под брендом «Ауди».

«Я давно его знаю. У него впереди большая работа, и это нормально для новичка, но он готов к вызову. Он хотел получить велосипед, и теперь ему нужно крутить педали. Всё в руках Маттиа. У него за плечами 28 лет работы в «Феррари». Он понимает все структуры и процессы в большой команде. Задача – внедрить это в «Ауди», и я уверен, что он тот, кто на это способен», — приводит слова Штайнера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября 2022 года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр.

Материалы по теме
Бинотто ответил, почему «Ауди» была его единственным вариантом возвращения в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android