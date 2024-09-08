Росберг: Ферстаппен бил по рулю в Монце, ведь привык только побеждать

Чемпион мира немец Нико Росберг считает, что трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен становится менее собранным на фоне затянувшегося спада команды.

«Вы можете увидеть, как сильно он злится. После медленного пит-стопа в Монце он бил по рулю. Он злится и теряет терпение, потому что, очевидно, привык только побеждать. Откат от побед тяжёл от гонщика, привыкшего к ним. Однако нетерпеливой становится вся команда, стресс нарастает, как и паника. Невероятно, они не понимают, что происходит», — сказал Росберг в подкасте Sky F1.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 303 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 241.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 217.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 197.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 143.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 128.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.