Руководитель «Феррари» Вассёр дал прогноз на оставшуюся часть сезона Формулы-1

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением об актуальном положении дел в Формуле-1.

«Я думаю, было бы огромной ошибкой пытаться делать какие-либо выводы или менять план после победы в Монце. До Абу-Даби ещё очень далеко, на кону около 450 очков. Это такая напряжённая борьба. Честно говоря, я провёл пару лет на пит-уолле, но, по-моему, впервые в Формуле-1 мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда восемь пилотов могут выиграть гонку без аварий или инцидентов. Четыре команды могут победить или оказаться на подиуме, и это меняется от сессии к сессии.

Для меня, пожалуй, самым впечатляющим был уикенд в Спа, где в первой свободной практике лидировал «Макларен», во второй свободной практике — «Ред Булл», мы стартовали с поула, а «Мерседес» выиграл гонку. Такое ощущение, что так почти было везде, за исключением того, что Ландо доминировал в Зандворте. Я думаю, до конца сезона всё будет продолжаться именно так. Это будет грандиозная борьба», — приводит слова Вассёра Racingnews365.