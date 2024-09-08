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Эдди Джордан: мы все ругали Переса, но, возможно, дело в скорости болида

Эдди Джордан: мы все ругали Переса, но, возможно, дело в скорости болида
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о «Ред Булл» на фоне затянувшегося спада команды.

«Мы все ругали Переса, но, возможно, дело в скорости болида. А то, что делает Макс, – это то, на что он способен. Без сомнения, на данный момент Ферстаппен лучший гонщик в Формуле-1. Следовательно, финишировать пятым, четвёртым, шестым или каким-то там ещё… Это, должно быть, убивает его», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

В настоящий момент в Кубке конструкторов команда «быков» лидирует, в её распоряжении 446 очков. На втором месте располагается «Макларен», который уступает «Ред Булл» восемь очков. «Феррари» занимает третью позицию (407 очков).

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» планирует представить следующий пакет обновлений, сконцентрированный на днище болида, на Гран-при США в Остине.

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