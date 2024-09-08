Гюнтер Штайнер дал совет Ландо Норрису по борьбе за титул в нынешнем сезоне Ф-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе, который ведёт борьбу за титул с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Меня расстраивает, что Пиастри обгоняет его, а Ландо никогда не реагирует негативно. Я бы кричал по радио: «Что, чёрт возьми, всё это значит?» Он ругает сам себя, но я думаю, нужно сказать ему, чтобы он отрастил яйца побольше. Здесь нельзя играть в политику, следуя правилам «Макларена». Нужно упорно сражаться за титул. Он отдал победу в Венгрии. Я знаю не так много гонщиков, которые поступили бы так же. Это делает его хорошим человеком, но это неправильный подход к победе в чемпионате», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

В личном зачёте по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 62 очка. Оскар Пиастри занимает четвёртое место, у него 197 очков.