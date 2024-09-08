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В «Хаасе» поздравили Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

В «Хаасе» поздравили Арину Соболенко с победой на US Open — 2024
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» поздравила белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2024.

«Победа на домашнем турнире нашей команды. Поздравляем Арину Соболенко с завоеванием её первого титула на US Open — 2024. В следующий раз, когда будешь на трассе, мы обязательно отпразднуем это событие», — говорится в посте команды «Хаас» на их странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру. Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) — это ей удалось сделать два раза подряд в 2023 и 2024 годах.

Напомним, Соболенко была Гран-при Эмилии-Романьи и посетила боксы команды «Хаас». Там она встретилась с пилотами Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом.

В Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении американского гоночного коллектива 28 очков.

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