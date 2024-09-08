«Макларен» сделал предложение о переходе гоночному инженеру Ферстаппена — Crash.net

Британская команда Формулы-1 «Макларен» сделала предложение гоночному инженеру пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе. Об этом информируют источники Crash.net. Однако Ламбьязе отказался от перехода из «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр сделал Джанпьеро Ламбьязе предложение стать гоночным инженером семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который присоединится к «Феррари» в сезоне-2025. Но Ламбьязе также отказался.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 очков.