Команда Майкла Джордана в NASCAR не уложилась в срок для заключения нового договора

2024 год стал знаменательным для команды 23XI Racing легендарного баскетболиста и шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, поскольку коллектив завоевал титул чемпиона регулярного сезона NASCAR на машине американского пилота и звезды NASCAR Тайлера Реддика под номером 45. Но команда столкнулась с проблемами в заключении нового чартерного соглашения (соглашение о предоставлении на возмездной основе машины для участия в гонках. — Прим. «Чемпионата»).

«Вчера вечером мы не уложились в срок, установленный NASCAR, для подписания чартерных соглашений на две свои машины на 2025–2031 годы. Позиция 23XI, как указано в письме в NASCAR, заключается в том, что у нас не было возможности честно торговаться по новому чартерному контракту.

Мы уведомили NASCAR о том, какие проблемы необходимо решить, в письменной форме и в установленные сроки. Мы заинтересованы в участии в конструктивных дискуссиях с NASCAR для решения этих проблем и продвижения вперёд к справедливому решению, одновременно укрепляя место, которое мы все любим.

Машина Тайлера Реддика Фото: Jay Biggerstaff/Getty Images

В 23XI Racing мы по-прежнему стремимся соревноваться на самом высоком уровне, а также твёрдо убеждены в том, что NASCAR должен руководствоваться справедливыми и равноправными методами», — говорится в пресс-релизе 23XI Racing.

Ожидается, что 23XI Racing подпишет соглашение с коллективом Front Row Motorsports.

В составе 23XI Racing выступают известные пилоты Тайлер Реддик и Даррелл «Бубба» Уоллас.