Уэббер — о Пиастри: Оскар гоняется с уважением, борется жёстко и чисто

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри, менеджером которого он является. В общем зачёте среди гонщиков Пиастри занимает четвёртое место, у него 197 очков.

«Он пришёл в Формулу-1 после 15-месячного перерыва в гонках. Он долго не участвовал в них, прежде чем дебютировал в Гран-при. Конечно, это было тяжело. Ему нужно продолжать работать над своими навыками вождения. Переход в Формулу-1 — серьёзный шаг, мы все это знаем. И всё же он смог показать, что готов бороться с крепкими парнями. Оскар гоняется с уважением, борется жёстко и чисто», — сказал Уэббер в подкасте Formula For Success.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 очков.