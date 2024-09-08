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Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Сан-Марино MotoGP, Баньяя — 2-й, Мартин — 15-й

Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Сан-Марино MotoGP, Баньяя — 2-й, Мартин — 15-й
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В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась гонка 15-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Марк Маркес («Дукати»). Второе место занял действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати»). Третьим финишировал итальянец Энеа Бастьянини («Дукати»).

Испанец Хорхе Мартин принял ошибочное решение заехать в боксы и сменить мотоцикл на обутый в дождевую резину. Он финишировал 15-м.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:52.083.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +3.102.
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +5.428.
4. Брэд Биндер («КТМ») +14.185.
5. Марко Бедзекки («Дукати») +16.725.
6. Алекс Маркес («Дукати») +17.582.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +17.642.
8. Джек Миллер («КТМ») +19.327.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +27.946
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +38.781.
…15. Хорхе Мартин («Дукати») +1 круг.

MotoGP 2024. Этап 15, Мизано-Адриатико, Италия
Гран-при Сан-Марино. Гонка
08 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:52.083
2
Франческо Баньяя
Ducati
+3.102
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+5.428
Комментарии
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