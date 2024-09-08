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Ваулз надеется, что Сайнс выступит в постсезонных тестах в Абу-Даби за рулём «Уильямса»

Ваулз надеется, что Сайнс выступит в постсезонных тестах в Абу-Даби за рулём «Уильямса»
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что заинтересован в том, чтобы пилот «Феррари» Карлос Сайнс участвовал в постсезонных тестах в Абу-Даби за рулём болида британского гоночного коллектива.

«Нам ещё предстоит согласовать условия с «Феррари», у него контракт с итальянской командой до конца 2024 года. Однако я надеюсь увидеть его в нашей машине в Абу-Даби», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

Напомним, Карлос Сайнс подписал двухлетний контракт с британской командой «Уильямс» с возможностью продления начиная с 2025 года. В «Феррари» испанца заменит семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

В настоящий момент «Уильямс» занимает девятое место, в распоряжении британского гоночного коллектива шесть очков.

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