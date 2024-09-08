Лидеры чемпионата столкнулись на старте гонки FRECA. Они оба из академии «Феррари»

В Имоле в эти выходные прошёл седьмой этап европейской Формулы-Regional (FRECA), и второй заезд уикенда начался с аварии двух лидеров чемпионата — Рафаэля Камары из Prema и гонщика R-ace GP Туукки Тапонена. Оба гонщика являются членами академии «Феррари» — молодёжной программы команды Формулы-1.
Камара и Тапонен стартовали с первого ряда стартового поля, и поначалу стоявший на поуле Рафаэль вырвался вперёд. Однако на торможении в эску «Тамбурелло» финн по внутренней траектории поравнялся с соперником и пошёл в атаку. Места обоим пилотам на трассе не хватило, произошёл контакт: Тапонен в итоге застрял в гравии и сошёл с дистанции, а Камара откатился в конец пелотона.
Права на видео принадлежат Formula Regional European Championship by Alpine. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Formula Regional European Championship by Alpine.
Победу в гонке одержал экс-чемпион французской Формулы-4 и пилот академии «Уильямса» Алессандро Жьюсти. Для Жьюсти это вторая в сезоне и уже пятая на этапах FRECA победа. Вторым финишировал Ноа Стрёмстед, тройку лидеров замкнул Джеймс Уортон, а следом расположились Закари Дэвид и Уго Угочукву. Рафаэль Камара прорвался на девятое место.
Россиянин Никита Бедрин стартовал с 22-й позиции и на сырой от дождя трассе смог вырваться на восьмое место. Однако на последних кругах Бедрин, объезжая разбитую машину Энцо Пежо, выехал на обочину и откатился на 10-ю строчку.
FRECA. Имола, вторая гонка (топ-10):
1. Алессандро Жьюсти (ART Grand Prix) — 14 кругов.
2. Ноа Стрёмстед (RPM) +0,6 сек.
3. Джеймс Уортон (Prema Racing) +1,1.
4. Закари Дэвид (R-ace GP) +1,4.
5. Уго Угочукву (Prema Racing) +1,6.
6. Педро Клеро (Van Amersfoort Racing) +2,5.
7. Роман Билински (Trident) +2,7.
8. Теофил Наэль (Sainteloc Racing) +3,1.
9. Рафаэль Камара (Prema Racing) +3,5.
10. Никита Бедрин (MP Motorsport) +3,7.
В общем зачёте Камара увеличил отрыв от Тапонена до 61 очка. Бразильцу таким образом гарантировано первое место турнирной таблицы при любом исходе обеих гонок следующего этапа. Третью строчку по-прежнему удерживает Брандо Бадоер, а топ-5 замыкают Жьюсти и Уортон. Остальные пилоты потеряли математические шансы на чемпионство.
Общий зачёт после семи этапов (топ-10):
1. Рафаэль Камара (Prema Racing) — 239 очков.
2. Туукка Тапонен (R-ace GP) — 178.
3. Брандо Бадоер (Van Amersfoort Racing) — 141.
4. Алессандро Жьюсти (ART Grand Prix) — 140.
5. Джеймс Уортон (Prema Racing) — 121.
6. Ноа Стрёмстед (RPM) — 82.
7. Иван Домингеш (Van Amersfoort Racing) — 75.
8. Педро Клеро (Van Amersfoort Racing) — 70.
9. Эван Жильтер (ART Grand Prix) — 69.
10. Энцо Делиньи (R-ace GP) — 59.
…14. Михаэль Белов (Trident) — 26.
…16. Никита Бедрин (MP Motorsport) — 19.
Следующий этап FRECA пройдёт 14–15 сентября на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге.