Лидеры чемпионата столкнулись на старте гонки FRECA. Они оба из академии «Феррари»

В Имоле в эти выходные прошёл седьмой этап европейской Формулы-Regional (FRECA), и второй заезд уикенда начался с аварии двух лидеров чемпионата — Рафаэля Камары из Prema и гонщика R-ace GP Туукки Тапонена. Оба гонщика являются членами академии «Феррари» — молодёжной программы команды Формулы-1.

Камара и Тапонен стартовали с первого ряда стартового поля, и поначалу стоявший на поуле Рафаэль вырвался вперёд. Однако на торможении в эску «Тамбурелло» финн по внутренней траектории поравнялся с соперником и пошёл в атаку. Места обоим пилотам на трассе не хватило, произошёл контакт: Тапонен в итоге застрял в гравии и сошёл с дистанции, а Камара откатился в конец пелотона.

Права на видео принадлежат Formula Regional European Championship by Alpine. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Formula Regional European Championship by Alpine.

Победу в гонке одержал экс-чемпион французской Формулы-4 и пилот академии «Уильямса» Алессандро Жьюсти. Для Жьюсти это вторая в сезоне и уже пятая на этапах FRECA победа. Вторым финишировал Ноа Стрёмстед, тройку лидеров замкнул Джеймс Уортон, а следом расположились Закари Дэвид и Уго Угочукву. Рафаэль Камара прорвался на девятое место.

Россиянин Никита Бедрин стартовал с 22-й позиции и на сырой от дождя трассе смог вырваться на восьмое место. Однако на последних кругах Бедрин, объезжая разбитую машину Энцо Пежо, выехал на обочину и откатился на 10-ю строчку.

FRECA. Имола, вторая гонка (топ-10):

1. Алессандро Жьюсти (ART Grand Prix) — 14 кругов.

2. Ноа Стрёмстед (RPM) +0,6 сек.

3. Джеймс Уортон (Prema Racing) +1,1.

4. Закари Дэвид (R-ace GP) +1,4.

5. Уго Угочукву (Prema Racing) +1,6.

6. Педро Клеро (Van Amersfoort Racing) +2,5.

7. Роман Билински (Trident) +2,7.

8. Теофил Наэль (Sainteloc Racing) +3,1.

9. Рафаэль Камара (Prema Racing) +3,5.

10. Никита Бедрин (MP Motorsport) +3,7.

В общем зачёте Камара увеличил отрыв от Тапонена до 61 очка. Бразильцу таким образом гарантировано первое место турнирной таблицы при любом исходе обеих гонок следующего этапа. Третью строчку по-прежнему удерживает Брандо Бадоер, а топ-5 замыкают Жьюсти и Уортон. Остальные пилоты потеряли математические шансы на чемпионство.

Общий зачёт после семи этапов (топ-10):

1. Рафаэль Камара (Prema Racing) — 239 очков.

2. Туукка Тапонен (R-ace GP) — 178.

3. Брандо Бадоер (Van Amersfoort Racing) — 141.

4. Алессандро Жьюсти (ART Grand Prix) — 140.

5. Джеймс Уортон (Prema Racing) — 121.

6. Ноа Стрёмстед (RPM) — 82.

7. Иван Домингеш (Van Amersfoort Racing) — 75.

8. Педро Клеро (Van Amersfoort Racing) — 70.

9. Эван Жильтер (ART Grand Prix) — 69.

10. Энцо Делиньи (R-ace GP) — 59.

…14. Михаэль Белов (Trident) — 26.

…16. Никита Бедрин (MP Motorsport) — 19.

Следующий этап FRECA пройдёт 14–15 сентября на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге.