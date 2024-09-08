Хорнер: нужно всё тщательно перепроверить, заглянуть под каждый камень

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что его команда стремится сохранить лидерство в чемпионате и направляет на это все свои ресурсы.

«Нужно всё тщательно перепроверить. Нужно задаться вопросом, изменилось ли ещё что-то в машине? Поэтому необходимо заглянуть под каждый камень.

До Майами, в Китае и Японии, мы уверенно побеждали. Когда машина была в рабочем окне на всех четырёх комплектах шин, как было в Австрии, Макс [Ферстаппен] завоевал поул-позицию и легко лидировал в гонке до последнего пит-стопа. В Спа на мокрой трассе, даже если не брать в расчёт суперталант Макса, Чеко [Перес] всё равно был на первом ряду.

Когда наша машина находится в рабочем окне, она работает так, как и прогнозируется, или близко к этому. Но такое окно очень мало, и это то, над чем нам нужно работать, и нам нужно расширить это рабочее окно», — приводит слова Хорнера RacingNews365.