Эдриан Ньюи вылетел с трассы в гонке на фестивале Goodwood Revival

Знаменитый инженер Эдриан Ньюи вместе со своим сыном Харрисоном в уикенд 7–8 сентября принял участие в фестивале Goodwood Revival и вышел на старт двух гонок. Одна из них закончилась вылетом с трассы.

В субботу Ньюи-старший выступил в соревнованиях Whitsun Trophy на спорткаре Ford GT40 1965 года выпуска. Эдриан какое-то время уверенно держался на мокрой трассе, обгонял соперников, однако затем поскользнулся на луже и вылетел в гравий.

Победу же в этом заезде одержал Оливер Брайант на Lola-Chevrolet T70 Spyder 1966 года, а второе и третье место заняли Джон Спайерс и Адам Сайкс на автомобилях McLaren 1965-го.

В воскресенье Ньюи в одном экипаже с сыном принял участие в заездах Royal Automobile Club TT Celebration. В часовой гонке Эдриан и Харрисон пилотировали Jaguar E-type 1963 года выпуска и среди трёх десятков экипажей заняли девятое место. Победу в упорной борьбе на последних кругах завоевали Том Инграм и Майк Уитакер на TVR Griffith 400, второе место досталось Симоне де Сильвестро и Нику Слипу, выступавшим на AC Cobra, а третьими стали Дарио Франкитти и Эндрю Смит.

Напомним, Эдриан Ньюи в этом году объявил об уходе из команды «Ред Булл», в создании которой в середине 2000-х принимал непосредственное участие. Ожидается, что в рамках специальной пресс-конференции на следующей неделе будет объявлено о переходе инженера в «Астон Мартин».