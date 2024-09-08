Вольф рассказал, когда команды сосредоточатся на полностью новых машинах 2026 года

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказал мнение, когда команды Формулы-1 сосредоточатся на разработке полностью новых машин 2026 года.

«Регламент разрешает начать разработку машин 2026 года только с января 2025-го, и я думаю, что это правильное решение, ранее принятое всеми нами. Так что у всех будет одинаковая отправная точка.

Исходя из этого, я предполагаю, что большая часть команд выберет довольно раннюю точку переброски основных ресурсов на новую машину 2026 года. Но мы говорим о плюс-минус паре месяцев.

Думаю, всё встанет на свои места в первых нескольких гонках следующего сезона. И я не уверен, что мы увидим много обновлений после летнего перерыва», — приводит слова Вольфа RacingNews365.