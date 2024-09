Кирилл Куцков выиграл гонку Ф-4 при старте с 4-го места. Это его третья победа в серии

Российский гонщик Кирилл Куцков выиграл третью гонку предпоследнего этапа Формулы-4 центрально-европейской зоны, который проходил в этот уикенд на трассе в Брно. Для Куцкова, который накануне финишировал вторым, несмотря на заглохший на старте двигатель, это уже третья победа в чемпионате — ранее он первенствовал на трассах «Балатон» и «Мост».

Куцков стартовал с четвёртой позиции, но уже на первом круге прорвался на третье место и вскоре прошёл Мирослава Микеша в борьбе за вторую позицию. Некоторое время россиянину понадобилось, чтобы подготовить атаку на лидировавшего Оскара Вурца, и на пятом круге Куцков вырвался вперёд.

К финишу Куцков оторвался от пелотона почти на четыре секунды. Вурц в концовке попал под атаки Микеша, но удержал вторую позицию, четвёртым финишировал Макс Кархан, а пятое место у австралийки Джоанн Чиконте.

Ф-4 центрально-европейской зоны, Брно, 3-я гонка (топ-10):

1. Кирилл Куцков (Maffi Racing) — 12 кругов;

2. Оскар Вурц (Jenzer Motorsport) +3,9 сек;

3. Мирослав Микеш (JMT Racing) +0,4 (от предыдущего);

4. Макс Кархан (Jenzer Motorsport) +11,6;

5. Джоанн Чиконте (AS Motorsport) +20,2;

6. Натанаэль Берреби (Maffi Racing) +1,9;

7. Михалина Сабай (AS Motorsport) +0,2;

8. Марек Мичик (F4 CEZ Academy Club in AČR) +26,8;

9. Корнелия Олькуцкая (Maffi Racing) +9,6;

10. Франтишек Немец (F4 CEZ Academy Club in AČR) +15,1.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Вурц, а Куцков за счёт победы вернул себе второе место. Россиянин, однако, проигрывает австрийцу 49 очков. Шансы на титул также сохраняет Макс Кархан.

Финальный этап первенства пройдёт на «Зальцбургринге» 21–22 сентября.