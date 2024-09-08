Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко ответил, повлиял ли скандал с Хорнером на кризис в «Ред Булл»

Хельмут Марко ответил, повлиял ли скандал с Хорнером на кризис в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что история с Кристианом Хорнером в начале сезона не пошла на пользу австрийской команде, но не это причина их нынешних проблем.

«Очевидно, что подобные вещи не идут на пользу. Но в конечном итоге это не связано напрямую с нашими нынешними техническими проблемами. Дело скорее в уходе ключевых специалистов.

Если определённые сотрудники хотят перемен и получают хорошее предложение или видят новую возможность, то они этим пользуются», — приводит слова Марко австрийский телеканал OE24.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 очков.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

Материалы по теме
Эдди Джордан посоветовал Хорнеру руководить с дубинкой в руках
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android