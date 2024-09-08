Хельмут Марко ответил, повлиял ли скандал с Хорнером на кризис в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что история с Кристианом Хорнером в начале сезона не пошла на пользу австрийской команде, но не это причина их нынешних проблем.

«Очевидно, что подобные вещи не идут на пользу. Но в конечном итоге это не связано напрямую с нашими нынешними техническими проблемами. Дело скорее в уходе ключевых специалистов.

Если определённые сотрудники хотят перемен и получают хорошее предложение или видят новую возможность, то они этим пользуются», — приводит слова Марко австрийский телеканал OE24.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 очков.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.