«Просто дайте им машину». Ферстаппен высказался о молодёжных спринтах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение об идее организации специальных спринтерских гонок для молодых гонщиков.

«Вообще это не моя проблема. Но даже не знаю что сказать. Не думаю, что все будут рады после финальной гонки провести потом еще одну во вторник. Если вы хотите дать новичкам шанс, просто дайте им машину», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Напомним, первая внезачётная спринтерская гонка, в которой будут участвовать только молодые пилоты и потенциальные новички чемпионата, может пройти по окончании сезона-2024 в Абу-Даби.

Постсезонные тесты в Абу-Даби пройдут 10 декабря. Команды выставят на них по две машины, одна из которых предназначена исключительно для того, чтобы дать молодым гонщикам время на трассе. Предварительный план состоит в том, чтобы в какой-то момент организовать квалификацию с участием 10 новичков, а в конце дня провести для них спринтерскую гонку.