Ландо Норрис рассказал, что часто не берёт на гонку бутылку с водой

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему он не любит пить по ходу гонки.

«Бывают дни, когда я с удовольствием могу покушать немного побольше, а бывают дни, когда я вообще ничего не могу есть.

Конечно, жидкости, как правило, являются одним из лучших способов получить какую-то энергию. Поэтому обычно утром я могу попить довольно много, могу легко смешивать свои напитки с определёнными углеводами, чтобы получить более длительный заряд энергии.

Я обычно не пью во время заездов и часто даже не беру с собой бутылку с напитками. Кажется, я пил воду из своей бутылки в кокпите лишь дважды за всё время участия в Формуле-1 — и оба раза, когда мне было очень плохо, как, например, в Барселоне пару лет назад. Мне не нравится пить во время гонки», — приводит слова Норриса RacingNews365.