Льюис Хэмилтон: мне не понравился первый чемпионский сезон в «Мерседесе»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что не получил удовольствия от своего первого чемпионского сезона в составе «Мерседеса» в 2014 году и по-настоящему он начал радоваться успехам только когда команда доказала, что может остаться на лидирующих позициях.

«Оглядываясь назад, я думаю: был ли это самый конкурентный сезон? Я соревновался со своим товарищем по команде [Нико Росбергом]. Его было трудно победить, но в целом вы всегда предпочтёте соревноваться сразу с несколькими командами. Именно так должно быть в нашем спорте.

Чаще всего это не так, но я всё равно благодарен за то как это было. Думаю, только с 2015 года я по-настоящему стал наслаждаться этим. Мне не понравился первый чемпионский сезон в «Мерседесе», потому что это было слишком просто — не знаю — просто не самое лучшее время, как мне кажется. Я бы описал его так: «Я принял правильное решение и доказал всем, что они ошибались. Отлично, теперь можно идти отдыхать».

Но затем наступил другой момент: «Ладно, мы здесь надолго, это действительно будет что-то значить — потому что три титула — это сколько выиграл Айртон Сенна», — рассказал Хэмилтон в подкасте Performance People.