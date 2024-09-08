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Браун: не понимаю, почему мы не можем рассчитывать на победу в каждой оставшейся гонке

Браун: не понимаю, почему мы не можем рассчитывать на победу в каждой оставшейся гонке
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун не видит причин, по которым его команда не сможет выиграть оставшиеся гонки сезона-2024.

«Я не понимаю, почему мы не можем рассчитывать на победу в каждой оставшейся гонке этого сезона. Да, у нас серьезная конкуренция, но мы показали, что наша машина хороша в любых условиях и на всех типах трасс.

В прошлом году в Сингапуре мы были очень сильны, а гонка в Баку всегда немного сумасшедшая, но мы будем бороться за поул, за первый ряд и постараемся победить в каждом из оставшихся уикендов.

Я уверен, что в следующих восьми гонках не всё сложится идеально, у нас жесткая конкуренция. Идёт трёхсторонняя борьба за Кубок конструкторов. Потому что «Феррари» отстаёт лишь на 31 очко, и на Гран-при Италии именно мы с ними боролись за победу. Интересно посмотреть, что произойдёт, и это хорошо для Формулы-1», — приводит слова Брауна Sky Sports.

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