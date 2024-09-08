Фернандо Алонсо рассказал, что заставило его стать почти вегетарианцем

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как изменил свой рацион питания, чтобы оставаться в отличной форме.

«Я вообще мало ем. Вот Педро де ла Роса ест за троих. Восемь или девять месяцев назад я начал отказываться от мяса и рыбы.

Я чувствовал себя плохо, было чувство тяжести, испортилось пищеварение. Скажем так, думаю, что теперь я придерживаюсь почти вегетарианской диеты», — приводит слова двукратного чемпиона Формулы-1 Daily Express.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. Фернандо Алонсо занимает на данный момент девятое место в личном зачете, на его счету 50 очков.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.