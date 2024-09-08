«Это было самое длительное сотрудничество». Вольф – об эпохе Хэмилтона в «Мерседесе»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф оценил заканчивающуюся эпоху Льюиса Хэмилтона в составе немецкого гоночного коллектива.

«Кто-то считает, что нам не хватает энергии? Нет, я всегда заряжаюсь энергией от нашей работы.

Нам так повезло работать в этом виде спорта, где всё решает беспристрастный секундомер и в то же время находиться на пересечении спорта и бизнеса, быть частью мирового спорта, возможно, самого большого, и при этом развивающегося.

Так что у нас много энергии. Конечно, «Мерседес» видит, как заканчивается эпоха Льюиса Хэмилтона. Это было самое длительное сотрудничество в плане связки пилот-команда, которое когда-либо существовало. И теперь мы приступаем к чему-то другому и новому. Вдобавок ко всему, правила 2026 года многое изменят. Так что, да, это будет захватывающее время», — приводит слова Вольфа RacingNews365.