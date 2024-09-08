Пилот «Ред Булл» Серхио Перес: я отдам всё ради своей команды

34-летний мексиканский гонщик Серхио Перес настаивает, что у него не было никаких сомнений, что он останется в составе «Ред Булл», даже несмотря на обширные слухи о его увольнении после летнего перерыва.

«У меня никогда не было сомнений. Для нас [«Ред Булл»] главное — сосредоточиться на своей работе, а нам предстоит сделать много работы.

Остальное — это чистые домыслы, движимые разными мотивами. Нельзя забывать, что в спорте есть много мотивов.

У меня хорошо получается абстрагироваться, но я должен признать, что можно делать это и лучше. Нужно понимать, что важно лишь максимизировать свою карьеру, свой потенциал. Отдать всё ради своей команды, потому что в конце дня именно они верят в вас, именно они поддерживают вас, и я отдам всё ради своей команды.

Легко сказать: «Мне всё равно, что говорят люди». Но я стараюсь всё меньше и меньше каждый раз беспокоиться об этом, и всё еще работаю над этим», — приводит слова Переса The Times.