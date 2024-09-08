Джок Клиа объяснил, почему «Феррари» тратит дополнительные ресурсы на гонку в Монце

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа объяснил, почему «Скудерия» обычно тратит дополнительное время и ресурсы, чтобы добиться успеха на домашнем этапе в Монце.

«Для «Феррари» Монца — одна из важнейших трасс. Нельзя отрицать, что мы тратим дополнительное время, пытаясь получить преимущество на этой трассе, которая не любит лобовое сопротивление, но любит прижимную силу в поворотах.

Поэтому сложно найти баланс, нельзя просто максимально уменьшить аэродинамическое сопротивление, иначе вы потеряете скорость в поворотах. Учитывая результат, мы уверены, что добились правильного баланса.

Вы никогда не получите всего, что хотите, потому что цели всегда амбициозны, но эта Монца была близка к идеалу. Мы увидели прекрасную машину, и мы увидели, как гонщики получают здесь удовольствие», — приводит слова Клиа F1 Technical.