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«У меня нет никаких обид». Сайнс – о решении «Феррари» заменить его Хэмилтоном

«У меня нет никаких обид». Сайнс – о решении «Феррари» заменить его Хэмилтоном
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Испанский гонщик Карлос Сайнс заявил, что не держит обиды на «Феррари» за решение заменить его со следующего года Льюисом Хэмилтоном.

«То, что я пережил в этом году, не идеально для выступления на высшем уровне. Думаю, каждый гонщик, который хочет выступать на высшем уровне, хочет, чтобы его будущее было определено и чтобы ему не приходилось беспокоиться об этом. Я считаю, что у гонщика есть скорость, когда всё немного спокойнее.

Семикратный чемпион захотел провести последние годы своей карьеры в «Феррари», и мне пришлось отойти в сторону и уступить свое место Льюису. У меня нет никаких обид по этому поводу.

Возвращение в «Феррари»? У меня впереди, вероятно, еще пять-десять лет карьеры. Так почему я должен исключать потенциальное возвращение?» — приводит слова Сайнса The Athletic.

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