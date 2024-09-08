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Вольф: именно команда принимает решение, кого ставить на первую практику, а кого нет

Вольф: именно команда принимает решение, кого ставить на первую практику, а кого нет
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что полностью осознаёт, какому давлению команда подвергает своего новичка Андреа Кими Антонелли, которого критиковали за аварию в Параболике на первой практике Гран-при Италии.

«В конечном счете, именно команда принимает решение, нанимать гонщика или нет, и кого ставить на первую практику, а кого нет.

Мы полностью осознаём эти решения по гонщикам, полностью осознаём, что может произойти и чего ожидать. Очевидно, что со всем, что навалилось на него в Монце, с этим очень трудно справиться. Это ли причина, по которой он врезался в отбойник? Возможно. Я смотрю на гоночные качества. Как я уже говорил, я бы лучше замедлил кого-то, чем заставил бы его ехать быстрее, потому что второе невозможно», — приводит слова Вольфа Racefans.

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