Оскар Пиастри: не ожидал, что «Макларен» окажется так далеко в начале прошлого сезона

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что за время выступления в Формуле-1 ему было интересно побывать в разных концах пелотона, но он предпочитает бороться в первых рядах.

«Я не ожидал, что мы окажемся так далеко в начале прошлого сезона. Думал, что мы будем где-то в середине пелотона. Мы как бы прошли от одного конца пелотона в другой. Не скажу, что Заку [Брауну] пришлось очень уж сильно «продавать» мне потенциал команды. Просто добродушие и предоставление мне возможности выступать в Формуле-1 было очень ценным, независимо от конкурентоспособности команды.

Безусловно, мне совсем не мешает, что я сейчас борюсь в первых рядах. Я рад, что оказался в команде, в которой можно бороться за высокие результаты. В начале прошлого года мы были не в лучшей форме, но это помогло справиться с растущими ожиданиями, почувствовать, насколько я готов. К тому же это несколько ослабляло давление. Опыт борьбы в разных концах пелотона, это в каком-то смысле неплохо.

Но, хотя было интересно побывать в разных концах пелотона, я определённо предпочитаю бороться в первых рядах и за победы», — приводит слова Пиастри GP Blog.