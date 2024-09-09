«Сесть за руль «Феррари» — это одно, а «Хааса» — совсем другое». Штайнер – о Бермане

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что Оливеру Берману предстоит реальная проверка на Гран-при Азербайджана.

Берман дебютировал в Формуле-1 в марте, на Гран-при Саудовской Аравии, когда ему пришлось срочно заменить в составе «Феррари» прооперированного Карлоса Сайнса. В Баку британец заменит в составе «Хааса» дисквалифицированного Кевина Магнуссена.

«Олли был очевидным выбором на замену Кевина. Это станет для него реальной проверкой.

Сесть за руль «Феррари» — это одно, а сесть за руль машины, которая не позволяет быть на подиуме — это совсем другое. Но ему полезно сесть за руль перед своим полноценным дебютом в этой команде в следующем году. Он отлично отработал для «Феррари» в Саудовской Аравии, и я уверен, что он отлично отработает в Баку. И в следующем сезоне в целом», — написал Штайнер в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.