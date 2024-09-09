Хорнер назвал сроки, в которые «Ред Булл» должен решить свои проблемы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал сроки, в которые его команда должна попытаться решить свои проблемы.

«Если разобраться, то, по-моему, некоторые из нынешних проблем были у нас еще в начале года, даже когда мы выигрывали гонки с преимуществом в 20 секунд. Самое главное — понять причины и затем внести определённые исправления. Возможно, мы не решим проблему полностью, но хотя бы частично.

У нас есть время до Баку и Сингапура, а затем будет еще один небольшой перерыв, но в течение которого мы можем работать над машиной — между Сингапуром и Остином – этот период времени сейчас имеет решающее значение», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 очков.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.