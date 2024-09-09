«Это очень необычно для Макса». Култхард — об ошибках Ферстаппена в Монце

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал ошибки пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации на Гран-при Италии в Монце.

«Его круги определённо были не такими сильными, как раньше. Время на круге не лжёт. Это просто показывает, какие проблемы у него были. Он так и не смог сильно проехать два последних квалификационных круга.

Это очень необычно для Макса. Он может ошибиться на одном круге — но на обоих? Быть на одном уровне с Чеко [Пересом]?

Удар кулаком по рулю… Мы знаем, что он отчаянный парень, в нём много страсти. Когда ты побеждаешь, тебя все любят. Когда дела идут не очень хорошо, эта первобытная страсть снова выходит наружу», — приводит слова Култхарда Channel 4.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.