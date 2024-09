Гонка NASCAR Cup Series в Атланте закончилась завалом на финишной прямой

На овале «Атланта Мотор Спидвей» состоялся первый этап плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024 — гонка Quaker State 400. Победу в заезде одержал Джоуи Логано из Team Penske, гарантировавший себе тем самым место во втором раунде финальной части чемпионата. Гонка при этом завершилась завалом на финишной прямой с участием десяти пилотов.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Инцидент начался после того, как в плотном трафике выбросило в стену Росса Честейна. Его машина потеряла темп, и между ней и автомобилем Рикки Стенхауса-младшего зажало Буббу Уолласа. Последнего развернуло поперёк трассы, что спровоцировало дальнейший завал. В него угодили в том числе участники плей-офф Денни Хэмлин и Харрисон Бёртон.

В борьбе за победу решающим эпизодом стал овертайм, в котором Райан Блейни помог в драфте Джоуи Логано, благодаря чему пилоты Team Penske опередили оставшегося после вылета Честейна в одиночестве Даниэля Суареса. Мексиканец в итоге занял третье место, в то время как Логано и Блейни принесли Team Penske победный дубль. Четвёртым финишировал Кристофер Белл, топ-5 замкнул Алекс Боуман.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Одним из главных событий первой части гонки стала авария Кайла Ларсона на 56-м круге. Экс-чемпион занимал третье место, когда заднюю часть его машины начало заносить. Гонщик попытался скорректировать занос, но в следующее мгновение врезался в стену. Большинство пилотов смогли объехать неуправляемый «Шевроле» Ларсона, но шедший 14-м Чейз Бриско, ещё один участник плей-офф, не успел и врезался в машину соперника.

Кроме того, не повезло Мартину Труэксу-младшему. На 204-м круге занесло Криса Бушера, он врезался в Райана Блейни, который после удара зацепил Труэкса. Бушер сошёл с дистанции, в то время как Блейни и Труэкс продолжили борьбу, но если первый сражался затем в лидирующей группе, то последний потерял порядка десяти кругов. Все трое пилотов в момент инцидента шли в топ-12.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Quaker State 400, Атланта (топ-10):

1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 266 кругов.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0,1 сек.

3. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0,2.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,3.

5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,4.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0,4.

7. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,5.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,5.

9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,6.

10. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +0,8.

Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:

1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Атланте.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2072 очка.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2066.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2059.

5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2059.

6. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2053.

7. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2053.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2050.

9. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 2047.

10. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2041.

11. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2028.

12. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2026.

13. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 2026.

14. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing / «Форд») — 2011.

15. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2008.

16. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 2006.

Второй этап первого раунда плей-офф — гонка Go Bowling at The Glen — пройдёт на дорожной трассе «Уоткинс-Глен» 15 сентября. Среди участников заезда будет экс-пилот Формулы-1 и чемпион серии CART Хуан-Пабло Монтойя, который выступит на «Тойоте» команды 23XI Racing.