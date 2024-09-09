«Ред Булл» этого не ожидал в начале года». Тото Вольф высказался о «Макларене»

Руководитель немецкой команды «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о нынешнем положении дел в Формуле-1.

«У «Макларена» есть два пилота, которые набирают очки. Держу пари, «Ред Булл» этого не ожидал в начале года», — приводит слова руководителя «Мерседеса» издание Pit Debrief.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако существенно растерял преимущество, которое у него было ранее. Сейчас в активе австрийской команды 446 очков. У «Макларена», который занимает второе место, 438 баллов. Топ-3 замыкает «Феррари», на счету которой 407 очков. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 13 по 15 сентября.

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