Артём Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024

Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP 2024) на гоночной трассе «Красное Кольцо» в Красноярске стал решающим в юбилейном 15-м сезоне главного турнира страны по дрифту — впервые за многие годы чемпион в личном зачёте был определён досрочно. Десятым в истории обладателем титула RDS GP стал дебютант серии Артём Шабанов из команды TimeUp, который в Сибири, за один этап до окончания чемпионата, смог гарантировать себе победу по итогам турнира.

Противостояние москвича Шабанова и красноярца Дамира Идиятулина, которые после пяти этапов оставались двумя реальными претендентами на звание сильнейшего пилота в сезоне-2024, стало главной интригой уикенда в Красноярске. На стороне новобранца TimeUp была стабильность — пять подиумов подряд и две победы кряду, а на руку представителю Fresh Racing играло отличное знание «Красного Кольца», где его сопернику предстояло выступать впервые. После того как оба спортсмена уверенно прошли квалификацию и дошли до топ-16, всё зависело от результатов каждого: Артёму для досрочного чемпионства достаточно было пройти в полуфинал, тогда как Дамиру, чтобы отложить вопрос о титуле до финала, нужно было во что бы то ни стало побеждать. При этом Шабанов должен был остановиться на стадии топ-8. Условий было слишком много, чтобы все они сложились воедино.

Воскресные дуэли проходили в непростых условиях: дождь то начинался, то прекращался, трасса то подсыхала, то вновь становилась влажной, что повлияло на ход заездов. В топ-16 Шабанов взял верх над Андреем Астаповым из LUKOIL Racing Drift Team, который протаранил его Toyota Supra A80, а Идиятулин победил в заезде с Никитой Шиковым из Carville Racing. В топ-8 соперником Дамира стал Артём! В этой принципиальной дуэли сибиряк был сильнее москвича, получив путёвку в полуфинал, а лидер личного зачёта RDS GP 2024 впервые в сезоне оказался вне тройки призёров! И тем самым отдал судьбу своего досрочного чемпионства в руки соперника.

Фото: Russian Drift Series GP

В полуфинале Дамир оставил не у дел победителя квалификации Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto), а в решающей дуэли этапа встретился с Аркадием Цареградцевым. Лидер «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» в непростых погодных условиях оказался сильнее — Царь одержал вторую в сезоне победу в парных заездах, а Идиятулин стал серебряным призёром этапа. Второго места на «Красном Кольце» не хватило Дамиру, чтобы сократить отставание в чемпионской гонке — Артём Шабанов с преимуществом в 280 баллов по итогам уикенда стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024! Впервые с 2021 года, когда титул завоевал ирландец Джек Шанахан, сильнейшим пилотом RDS GP стал дебютант турнира.

TimeUp пока не гарантировала себе чемпионство в командном зачёте, поводов для радости на домашнем этапе у неё было много. Во-первых, досрочный титул Шабанова. Во-вторых, первый для Максима Гроссмана подиум в RDS GP. Сибиряк блестяще взял верх над Денисом Мигалем (Fresh Racing), затем смог превзойти вице-чемпиона 2023 года Антона Козлова (Carville Racing), а в сражении за третье место оказался хладнокровнее четырёхкратного чемпиона Российской Дрифт Серии Георгия Чивчяна.

Победа Аркадия Цареградцева на сибирском этапе тоже была непростой — сначала чемпиона RDS GP 2022 в топ-16 едва не вынес представитель АВТОБАН AIMOL Сергей Сак. В четвертьфинале Царь продемонстрировал сверхплотные проезды с Романом Тиводаром (Takayama Forward Auto), а потом выиграл две решающие дуэли уикенда. Победа в Красноярске позволила лидеру «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» подняться на третье место в турнирной таблице личного зачёта. И хотя титул Аркадий уже не завоюет, он не теряет надежды зацепиться за вице-чемпионство.

Фото: Russian Drift Series GP

«В Красноярск нужно ехать обязательно — это очень дружная гонка. Такой дрифт в Красноярске всегда был и продолжает существовать за счёт компактности трассы и её интересности. Это один из самых ярких, таких центровых, системообразующих этапов — сейчас весь топ пилотов, кроме чемпиона Шабанова, — красноярский. Я сейчас внезапно третий в личном зачёте, и мне хотелось бы закрепиться. Я выиграл первый этап, мы забрали «три кола», думаю — всё, поехали! И потом всю дорогу отваливался в топ-16. И на «Красное Кольцо» уже приехал вообще без ожиданий. А так и «квала» получилась, и гонка сама проехалась — я даже ни на что не настраивался. Поэтому надо быть третьим в сезоне точно, а ещё можно побороться за второе место», — сказал Цареградцев.

Фото: Russian Drift Series GP

RDS GP 2024. 6-й этап. «Красное Кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

1. Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) — 269 баллов.

2. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 194 балла.

3. Максим Гроссман (TimeUp) — 162 балла.

RDS GP 2024. 6-й этап. «Красное Кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

1. Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт — 308 баллов.

2. Fresh Racing — 274 балла.

3. TimeUp — 238 баллов.

После уикенда в Красноярске Шабанов уже гарантировал себе титул, так что весь вопрос в том, кто возьмёт серебро и бронзу по итогам сезона. Вероятность потери вице-чемпионского титула Идиятулиным невелика, однако не исключено, что Цареградцев сможет его подвинуть. Хотя Царю самому необходимо защищать своё третье место от притязаний Евгения Лосева и Георгия Чивчяна.

Фото: Russian Drift Series GP

RDS GP 2024. Личный зачёт после шести этапов. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 1136 баллов.

2. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 856 баллов.

3. Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) — 697 баллов.

В командном зачёте борьба намного острее. TimeUp хоть и сохраняет лидерство, но Fresh Racing находится на дистанции атаки и ещё может отнять титул у амбициозной молодёжи. А вот Takayama Forward Auto на защиту своего чемпионства шансов лишилась, и сейчас главной задачей коллектива будет отнять третью строчку у «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которые с минимальным преимуществом, но всё же пока впереди.

RDS GP 2024. Командный зачёт после шести этапов. Топ-3:

1. TimeUp — 1619 баллов.

2. Fresh Racing — 1594 балла.

3. Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт — 1053 баллов.

Седьмой этап «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии» пройдёт в Санкт-Петербурге — 21 и 22 сентября трасса «Игора Драйв» в своей классической скоростной конфигурации поставит точку в сезоне и определит чемпиона RDS GP в командном зачёте.