Вассёр предположил, что за разногласия возникли между Ньюи и «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос по поводу именитого конструктора Эдриана Ньюи. Ранее не раз сообщалось, что специалист может перейти в «Скудерию», однако потом в СМИ появились инсайды, что переговоры между сторонами зашли в тупик.

«Вероятно, его идеи отличались от того, какой его роль видел я. Быть может, однажды мы найдём общий язык», — приводит слова Вассёра L’Equipe.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. «Ред Булл» объявил об уходе специалиста 1 мая.

Ранее издание BBC сообщило, на сколько лет Ньюи заключил контракт с «Астон Мартин».

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