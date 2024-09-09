«Это повлияло на Ферстаппена». Хаккинен ответил, что спровоцировало спад в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, двукратный чемпион (1998 и 1999) Мика Хаккинен поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась австрийская команда «Ред Булл» и её пилот Макс Ферстаппен.

«Ферстаппен выступал просто невероятно на протяжении многих лет. Но чтобы добиваться успеха, требуются усилия всей команды. Нужна машина, нужно прилагать личные усилия, требуется дисциплина. Конечно, в начале года всё выглядело довольно хорошо, но, на мой взгляд, уже тогда было очевидно, что этот успешный путь не может продолжаться. Политика и конфликты внутри команды, помощь со стороны напарника… все эти вещи не способствовали движению команды вперёд. Это повлияло на выступление Макса», — сказал Хаккинен на канале Unibet International в YouTube.

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