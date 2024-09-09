Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен снова начнёт побеждать, вот увидите

Бывший пилот Формулы-1 голландец Гидо ван дер Гарде высказался о спаде фаворитов нынешнего сезона австрийской команды «Ред Булл».

«На базе хватает умных людей, понимающих, как машина собирается и проектируется, а также как она ведёт себя в аэротрубе. Именно эти люди и должны решать проблему. И я считаю, что они способны на это. Может потребоваться больше времени, но это не имеет значения.

Думаю, у «Ред Булл» всё ещё есть преимущество за счёт того, что Макс лидирует в чемпионате. Им нужно решить внутреннюю проблему. Как только «Ред Булл» восстановит баланс, Макс снова начнёт побеждать, вот увидите», — приводит слова ван дер Гарде издание Racingnews365.

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