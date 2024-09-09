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Хаккинен: Перес не смог достичь уровня, необходимого для конкуренции с Ферстаппеном

Хаккинен: Перес не смог достичь уровня, необходимого для конкуренции с Ферстаппеном
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Бывший гонщик Формулы-1, двукратный чемпион (1998 и 1999) Мика Хаккинен поделился мнением о мексиканском пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«У Серхио была возможность изучить и понять себя. Что ему нужно, чтобы стать первым номером? Он не смог к этому прийти. Не хочу сказать, что у него нет таланта, но он не смог достичь уровня, который необходим для того, чтобы конкурировать с Максом Ферстаппеном и дать команде то, чтобы она стала командой-победительницей», — сказал Хаккинен на канале Unibet International в YouTube.

Ранее Хаккинен поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулись «Ред Булл» и его пилот Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне Формулы-1.

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